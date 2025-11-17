DAX23.536 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.896 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
TRATON im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag verlustreich

17.11.25 16:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 28,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,24 EUR -0,06 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 28,12 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 28,00 EUR. Mit einem Wert von 28,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 22.050 Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,74 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

