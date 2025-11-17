TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag verlustreich

TRATON im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 28,12 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 28,12 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 28,00 EUR. Mit einem Wert von 28,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 22.050 Aktien.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,74 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,09 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TRATON am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

