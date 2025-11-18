TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 27,42 EUR abwärts.

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 27,42 EUR abwärts. Die TRATON-Aktie sank bis auf 27,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.493 TRATON-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2025 auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 28,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 9,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,09 EUR.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat TRATON mit einem Umsatz von insgesamt 10,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2026 terminiert.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf