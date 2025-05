TUI Aktie News: TUI zeigt sich am Montagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 7,00 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die TUI-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,00 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TUI-Aktie bisher bei 7,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 188.457 TUI-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Gewinne von 26,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,05 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,17 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

