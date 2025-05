TUI Aktie News: TUI am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TUI hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,81 EUR.

Die TUI-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,81 EUR. Bei 6,90 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 6,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 147.017 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 8,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der TUI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,77 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,068 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,43 EUR.

Am 11.02.2025 äußerte sich TUI zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,58 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,87 Mrd. EUR – ein Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 3,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 20.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TUI ein EPS in Höhe von 1,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

