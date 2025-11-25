DAX23.208 -0,1%Est505.524 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1535 +0,1%Öl62,85 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit Verlusten

25.11.25 09:24 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 7,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,59 EUR -0,16 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TUI befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 7,64 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,63 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.272 TUI-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,30 EUR) erklomm das Papier am 18.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TUI-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,82 EUR an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 09.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TUI-Aktie in Höhe von 1,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie profitiert von Barclays-Analyse

TUI: Das würde richtig Druck erzeugen

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

mehr Analysen