TUI Aktie News: TUI am Montagmittag freundlich

Die Aktie von TUI gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,62 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die TUI-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 7,62 EUR. Kurzfristig markierte die TUI-Aktie bei 7,71 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 759.301 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 21,96 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,65 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,133 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,22 EUR je TUI-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TUI am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,13 Prozent auf 6,20 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die TUI-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.12.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 09.12.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je TUI-Aktie belaufen.

