TUI im Fokus

TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von TUI

25.11.25 12:05 Uhr
TUI Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Zuletzt fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 7,58 EUR ab.

Die TUI-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 7,58 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TUI-Aktie bis auf 7,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 600.248 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,70 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,82 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,79 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 09.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI-Aktie profitiert von Barclays-Analyse

TUI: Das würde richtig Druck erzeugen

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

Analysen zu TUI AG

24.11.2025TUI OverweightBarclays Capital
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
