TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von TUI gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 7,68 EUR.

Das Papier von TUI konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 7,68 EUR. In der Spitze gewann die TUI-Aktie bis auf 7,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,59 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.047 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 30,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TUI seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,22 EUR.

Am 13.08.2025 legte TUI die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. TUI dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je TUI-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,27 EUR fest.

