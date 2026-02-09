UFO ruft Kabinenpersonal der Lufthansa Cityline zu Warnstreik auf

DOW JONES--Die Gewerkschaft UFO (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) hat in Reaktion auf die öffentlich bekannt gegebene Schließung des Flugbetriebs der Lufthansa-Regionalfluggesellschaft Cityline das betroffene Kabinenpersonal zu einem Warnstreik aufgerufen. Auch die "Weigerung des Arbeitgebers, über einen tariflichen Sozialplan zu verhandeln", führte die Flugbegleiter-Gewerkschaft zur Begründung an. In einer Mitgliederbefragung hätten sich über 98 Prozent der teilnehmenden UFO-Mitglieder bei Lufthansa Cityline für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Stattfinden soll der Warnstreik am Donnerstag. Ganztätig bestreikt werden alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung