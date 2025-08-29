UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von UniCredit gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 65,78 EUR.

Um 09:17 Uhr ging es für die UniCredit-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 65,78 EUR. Die UniCredit-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 65,29 EUR ab. Bei 65,29 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 50 UniCredit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 6,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 34,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 90,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit-Aktie wird bei 67,56 EUR angegeben.

UniCredit ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6,99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,60 EUR je Aktie in den UniCredit-Büchern.

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt

Alpha Bank- und UniCredit-Aktie tiefer: Italiener stocken Beteiligung an griechischer Bank auf

Aktien von Commerzbank und UniCredit leichter: Coba-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch UniCredit