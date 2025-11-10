UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 64,38 EUR.

Das Papier von UniCredit konnte um 08:53 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 64,38 EUR. Der Kurs der UniCredit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,45 EUR zu. Bei 63,94 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 565 UniCredit-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,61 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 44,63 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für UniCredit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,95 EUR je UniCredit-Aktie an.

Am 21.10.2025 äußerte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,58 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

