UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UniCredit. Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 62,84 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 62,84 EUR. Die UniCredit-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,84 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,18 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.463 UniCredit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UniCredit-Aktie. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,27 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 72,95 EUR je UniCredit-Aktie an.

UniCredit ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit 1,58 EUR je Aktie eingenommen. UniCredit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 EUR fest.

