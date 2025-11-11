UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

UniCredit im Fokus

Die Aktie von UniCredit zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die UniCredit-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 66,34 EUR nach oben.

Das Papier von UniCredit legte um 15:53 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,2 Prozent auf 66,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die UniCredit-Aktie bei 66,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 558 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der UniCredit-Aktie. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UniCredit-Aktie 86,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 2,40 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 72,95 EUR.

Am 21.10.2025 hat UniCredit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die UniCredit-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UniCredit ein EPS in Höhe von 6,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

