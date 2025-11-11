DAX23.984 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten ETF-Investments: Worauf Anleger beim Factsheet wirklich achten sollten
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Fokus auf Aktienkurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit verteuert sich am Dienstagmittag

11.11.25 12:04 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit verteuert sich am Dienstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 65,93 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
66,09 EUR 0,55 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von UniCredit konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 65,93 EUR. Im Tageshoch stieg die UniCredit-Aktie bis auf 65,97 EUR. Mit einem Wert von 65,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 288 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 45,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit-Aktie wird bei 72,95 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,14 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,68 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen