UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit verteuert sich am Dienstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UniCredit. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 65,93 EUR zu.

Das Papier von UniCredit konnte um 11:39 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 65,93 EUR. Im Tageshoch stieg die UniCredit-Aktie bis auf 65,97 EUR. Mit einem Wert von 65,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 288 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 45,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit-Aktie wird bei 72,95 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UniCredit am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,14 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,68 EUR je UniCredit-Aktie belaufen.

