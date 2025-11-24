UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit verbilligt sich am Montagmittag
Die Aktie von UniCredit gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 61,42 EUR nach.
Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 61,42 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die UniCredit-Aktie bis auf 61,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,71 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.373 UniCredit-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. 13,84 Prozent Plus fehlen der UniCredit-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 72,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für UniCredit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,28 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,95 EUR.
UniCredit ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,58 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 6,14 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
UniCredit dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass UniCredit im Jahr 2025 6,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
