UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Montagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 62,04 EUR abwärts.

Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 08:57 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 62,04 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die UniCredit-Aktie bei 61,71 EUR. Bei 61,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.012 UniCredit-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 69,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der UniCredit-Aktie ist somit 12,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,54 Prozent würde die UniCredit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die UniCredit-Aktie bei 72,95 EUR.

Am 21.10.2025 hat UniCredit die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UniCredit ein EPS von 1,58 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UniCredit wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit im Jahr 2025 6,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

