Profil
Blick auf UniCredit-Kurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag mit Kursabschlägen

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von UniCredit gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 62,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
62,20 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 62,06 EUR ab. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 62,06 EUR. Bei 62,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 150 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Mit Abgaben von 42,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,95 EUR je UniCredit-Aktie aus.

UniCredit ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
