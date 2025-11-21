UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag mit Kursabschlägen

Blick auf UniCredit-Kurs

Die Aktie von UniCredit gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 62,06 EUR ab.

Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 62,06 EUR ab. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 62,06 EUR. Bei 62,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 150 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 69,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,67 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Mit Abgaben von 42,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,28 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,95 EUR je UniCredit-Aktie aus.

UniCredit ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,16 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UniCredit einen Gewinn von 6,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

