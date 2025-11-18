UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 62,96 EUR ab.

Die UniCredit-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 11:47 Uhr um 1,5 Prozent auf 62,96 EUR nach. In der Spitze büßte die UniCredit-Aktie bis auf 62,85 EUR ein. Bei 63,04 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten UniCredit-Aktien beläuft sich auf 4.038 Stück.

Am 15.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,65 EUR ab. Abschläge von 43,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

UniCredit-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,28 EUR aus. Analysten bewerten die UniCredit-Aktie im Durchschnitt mit 72,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 21.10.2025. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,58 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UniCredit einen Umsatz von 6,14 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte UniCredit am 05.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,68 EUR je UniCredit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

