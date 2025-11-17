DAX23.840 -0,2%Est505.673 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Montagvormittag im Minusbereich

17.11.25 09:22 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von UniCredit gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 64,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
64,29 EUR -0,31 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der UniCredit-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 64,29 EUR. Bei 64,29 EUR markierte die UniCredit-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,56 EUR. Bisher wurden heute 1 UniCredit-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 35,65 EUR. Abschläge von 44,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 EUR an UniCredit-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,28 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,95 EUR.

Am 21.10.2025 äußerte sich UniCredit zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte UniCredit einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 6,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

