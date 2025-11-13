UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit legt am Vormittag zu
Die Aktie von UniCredit zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 68,35 EUR.
Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 68,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die UniCredit-Aktie bei 68,35 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 68,33 EUR. Bisher wurden heute 100 UniCredit-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 69,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,30 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UniCredit-Aktie 47,84 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,28 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,95 EUR je UniCredit-Aktie aus.
UniCredit ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,58 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,15 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 EUR je Aktie belaufen.
Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert
UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus
|30.10.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|28.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.2025
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
