UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von UniCredit zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 63,56 EUR.

Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 63,56 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 63,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 63,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60 UniCredit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,01 Prozent. Bei einem Wert von 35,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 43,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 EUR. Im Vorjahr hatte UniCredit 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 21.10.2025. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 EUR fest.

