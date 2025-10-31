DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Kurs der UniCredit

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Freitagnachmittag mit Kursplus

31.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von UniCredit zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UniCredit-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 63,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
63,56 EUR 0,34 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 63,56 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 63,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 63,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60 UniCredit-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,92 EUR) erklomm das Papier am 15.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,01 Prozent. Bei einem Wert von 35,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 43,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 EUR. Im Vorjahr hatte UniCredit 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 72,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UniCredit am 21.10.2025. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat UniCredit im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UniCredit 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je UniCredit-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

