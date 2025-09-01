Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 46,40 GBP nach.
Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 46,40 GBP ab. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,33 GBP ab. Mit einem Wert von 46,46 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 37.447 Unilever-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. 8,49 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Unilever-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,48 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 51,63 GBP.
Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.
Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.
Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan
Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever
Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle
