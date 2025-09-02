DAX23.597 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.211 -0,2%Nas21.548 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Notierung im Fokus

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag auf rotem Terrain

03.09.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 47,22 GBP ab.

Die Unilever-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,22 GBP abwärts. Die Unilever-Aktie sank bis auf 47,06 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,22 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 641.623 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 6,20 Prozent niedriger. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,70 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,63 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

