Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Donnerstagmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Unilever. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 47,69 GBP.

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 47,69 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 47,90 GBP. Bei 47,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 495.670 Unilever-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,05 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

