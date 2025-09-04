DAX23.743 +0,6%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,73 +1,6%Gold3.614 +0,8%
Aktie im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Montagvormittag Verluste

08.09.25 09:24 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Die Aktie von Unilever gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 47,10 GBP ab.

Unilever plc
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 47,10 GBP. Die Unilever-Aktie sank bis auf 47,06 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 47,24 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 73.952 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 6,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,47 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

