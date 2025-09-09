Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,39 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,39 GBP zu. Die Unilever-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,51 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,37 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 137.201 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 50,32 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.02.2025 (43,11 GBP). Mit Abgaben von 7,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Unilever-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,82 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Unilever 1,48 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 50,05 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|04.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
