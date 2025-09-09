Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever behauptet sich am Donnerstagnachmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 46,13 GBP.
Werte in diesem Artikel
Im London-Handel kam die Unilever-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 46,13 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 46,55 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 46,09 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 46,29 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 462.231 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2024 auf bis zu 50,12 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.
Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,49 GBP.
Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
