Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 45,89 GBP.

Um 11:49 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 45,89 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 45,79 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,92 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 263.831 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,99 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,06 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 48,91 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

