Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 45,37 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,1 Prozent auf 45,37 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,31 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,57 GBP. Von der Unilever-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207.358 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 50,02 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,30 Prozent niedriger. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,98 Prozent.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 50,49 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Unilever-Aktie in Höhe von 2,97 EUR im Jahr 2025 aus.

