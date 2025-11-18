Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 44,78 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 44,78 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 44,84 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,67 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 62.438 Unilever-Aktien.
Am 23.04.2025 markierte das Papier bei 49,10 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,81 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,91 GBP.
Am 03.02.2011 äußerte sich Unilever zu den Kennzahlen des am 31.12.2010 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,29 Mrd. GBP eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Unilever-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.
