Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 44,58 GBP.
Um 15:53 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,58 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 44,34 GBP. Bei 44,57 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 652.258 Unilever-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,10 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,14 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 3,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,91 GBP an.
Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,29 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,29 Mrd. GBP.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
