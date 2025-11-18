Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Unilever. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 44,67 GBP.

Die Unilever-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 44,67 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 44,89 GBP. Die Abwärtsbewegung der Unilever-Aktie ging bis auf 44,53 GBP. Bei 44,67 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 215.589 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,92 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 3,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

