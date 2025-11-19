Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Unilever-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 44,73 GBP.

Mit einem Kurs von 44,73 GBP zeigte sich die Unilever-Aktie im London-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,80 GBP an. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 44,65 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 44,79 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 39.675 Unilever-Aktien.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 49,10 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,77 Prozent zulegen. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,62 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 48,91 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever die Kennzahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 EUR je Aktie.

