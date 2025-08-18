Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Mittag zu

Kurs der Unilever

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Unilever. Zuletzt ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 45,96 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 45,96 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 45,97 GBP. Bei 45,73 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 334.884 Unilever-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,21 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,63 GBP für die Unilever-Aktie.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,29 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 04.02.2027 wird Unilever schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

