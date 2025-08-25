Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever tendiert am Dienstagmittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 45,97 GBP ab.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 45,97 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,96 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 671.741 Unilever-Aktien.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,51 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 GBP. Dieser Wert wurde am 19.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Unilever-Aktie liegt somit 6,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,63 GBP je Unilever-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Unilever dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

