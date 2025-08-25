DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.269 ±-0,0%Nas21.474 +0,1%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1656 +0,3%Öl67,39 -2,0%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen
Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden Trump droht China erneut mit hohen Zöllen - und fordert Magnete aus seltenen Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Blick auf Unilever-Kurs

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

26.08.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 45,83 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,40 EUR -0,18 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 45,83 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,81 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 46,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 907.852 Unilever-Aktien.

Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,63 GBP je Unilever-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Unilever SellUBS AG
21.07.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen