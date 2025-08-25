Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 45,83 GBP ab.
Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 45,83 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,81 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 46,11 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 907.852 Unilever-Aktien.
Bei einem Wert von 50,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 9,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,63 GBP je Unilever-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Unilever am 03.02.2011. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,29 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|21.07.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
