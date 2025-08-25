Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 46,19 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 46,19 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,04 GBP nach. Bei 46,11 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 320.387 Unilever-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2024. Gewinne von 8,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 43,11 GBP fiel das Papier am 19.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,82 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,63 GBP aus.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

