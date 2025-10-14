DAX24.066 -1,3%Est505.504 -1,2%MSCI World4.272 -0,3%Top 10 Crypto15,28 -4,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1554 -0,2%Öl61,57 -2,9%Gold4.135 +0,6%
Union will wieder unbeschränkte Rüstungsexporte nach Israel

14.10.25 11:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
101,30 EUR -4,60 EUR -4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
71,49 EUR -3,33 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.800,50 EUR -74,00 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
12,47 EUR -0,44 EUR -3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Waffenstillstand im Gazastreifen erwartet die Führung der Unionsfraktion eine baldige Aufhebung der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel. Sollte sich der Friedensprozess so fortsetzen wie bisher, gehe man von einer Rückkehr zu der ursprünglichen Praxis bei den Rüstungsexporten aus, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Steffen Bilger. Das müsse aber noch mit dem Koalitionspartner SPD besprochen werden.

Deutlicher wurde der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. "Die Lieferbeschränkungen müssen fallen", sagte er. Zudem müsse das Auswärtige Amt die Reisehinweise für Israel wieder ändern. "Das alles unverzüglich." Derzeit rät das Auswärtige Amt generell von Reisen nach Israel ab. Für bestimmte Landesteile gilt sogar eine Reisewarnung.

Merz schränkte Rüstungsexporte am 8. August ein

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am 8. August angeordnet, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Er reagierte damit auf das zunehmend aggressive Vorgehen der israelischen Streitkräfte und vollzog eine Kurskorrektur in der deutschen Israel-Politik. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Bundesregierung zwar ihre Kritik an der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schrittweise verschärft, aber auf Sanktionen verzichtet.

Nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf erste Schritte in einem Friedensprozess hatte Merz erklärt, dass diese Regelung überdacht werden müsse.

Netanjahu warf Bundesregierung Belohnung der Hamas vor

Der teilweise Exportstopp hatte in Israel für Unmut gesorgt. Ministerpräsident Netanjahu warf Deutschland vor, mit dem Beschluss die islamistische Hamas für deren Terror zu belohnen./mfi/DP/mis

