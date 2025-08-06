United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von United Internet

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,7 Prozent auf 24,00 EUR ab.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 4,7 Prozent auf 24,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 23,88 EUR. Mit einem Wert von 25,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 54.281 United Internet-Aktien.

Bei 25,88 EUR markierte der Titel am 15.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 7,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 39,25 Prozent sinken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,19 EUR an.

Am 12.05.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

