So entwickelt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

13.08.25 12:05 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,16 EUR.

United Internet AG
24,94 EUR -1,14 EUR -4,37%
Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,6 Prozent auf 25,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 25,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.635 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,19 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
11.06.2025United Internet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

