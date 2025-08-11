United Internet Aktie News: United Internet legt am Mittag zu

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 25,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 0,6 Prozent auf 25,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 25,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.635 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,671 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,19 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,61 Mrd. EUR – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

IONOS-Aktie wechselt Richtung und steigt klar: IONOS erhöht zum wiederholten Mal das Ziel für 2025