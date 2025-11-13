DAX24.202 -0,7%Est505.784 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,04 +0,6%Gold4.230 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Mittag Verluste

13.11.25 12:04 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 24,58 EUR abwärts.

United Internet AG
24,88 EUR 0,20 EUR 0,81%
Das Papier von United Internet befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 24,58 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,54 EUR. Mit einem Wert von 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.936 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 19,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit Abgaben von 40,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,527 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 11.11.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,31 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
