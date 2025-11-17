DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1600 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.084 +0,1%
United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahezu unverändert

17.11.25 09:22 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
23,92 EUR -0,08 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 24,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 24,14 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.641 United Internet-Aktien.

Bei 29,32 EUR erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Abschläge von 39,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,488 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,97 EUR.

Am 11.11.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
