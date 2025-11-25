United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kurs der United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 25,10 EUR ab.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 25,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 25,10 EUR. Zuletzt wechselten 48.530 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,91 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,488 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,90 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 11.11.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR – eine Minderung von 18,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 01.04.2026 erwartet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,33 EUR je Aktie.

