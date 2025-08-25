United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Nachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 26,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,86 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 27,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,62 EUR. Bisher wurden heute 168.334 United Internet-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 27,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,31 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 84,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,495 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22 EUR an.
United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.
United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je United Internet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie
Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet
TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:11
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.2024
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.2024
|United Internet Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.07.2023
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.2019
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.2015
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.2015
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen