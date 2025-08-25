United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 26,86 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,86 EUR zu. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 27,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,62 EUR. Bisher wurden heute 168.334 United Internet-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 27,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,31 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 84,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,495 EUR je United Internet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,22 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

