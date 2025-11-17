United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Abend mit negativen Vorzeichen

United Parcel Service im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 94,49 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,6 Prozent auf 94,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 93,60 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,12 USD. Bisher wurden via New York 476.000 United Parcel Service-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,64 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 31,85 Prozent niedriger. Bei 82,00 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Parcel Service-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Parcel Service 6,52 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,33 USD.

Am 28.10.2025 hat United Parcel Service die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,80 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Parcel Service wird am 03.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Parcel Service-Gewinn in Höhe von 6,88 USD je Aktie aus.

