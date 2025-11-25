United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service gewinnt am Abend an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 94,66 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 94,66 USD. In der Spitze gewann die United Parcel Service-Aktie bis auf 95,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 301.702 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 138,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. 46,46 Prozent Plus fehlen der United Parcel Service-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,00 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 15,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,33 USD.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 21,43 Mrd. USD, gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,52 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Parcel Service einen Gewinn von 6,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz