US-ZOLL-BLOG/Trump droht mit höheren Zöllen wegen EU-Strafe gegen Google

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Trump droht mit höheren Zöllen wegen EU-Strafe gegen Google

Wer­bung Wer­bung

US-Präsident Trump drohte der Europäischen Union (EU) mit höheren Zöllen wegen der Geldstrafen für US-Tech-Firmen, nachdem die EU eine Geldstrafe in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar gegen Google verhängt hatte, weil es gegen die Vorschriften zum digitalen Wettbewerb verstoßen hatte. Sollte die EU nicht von der Strafe abrücken, so Trump auf Truth Social, würde er eine Untersuchung einleiten, die wahrscheinlich zu höheren Zöllen auf europäische Waren führen würde. Die US-Regierung ist seit langem gegen derartige Strafzölle und von Europa eingeführte Vorschriften im digitalen Bereich. Das Problem wurde in einem kürzlich geschlossenen Handelsabkommen zwischen den beiden Volkswirtschaften, das auf eine gegenseitige Senkung der Zölle abzielte, weitgehend ungelöst gelassen.

Trump bereitet Neuverhandlung von Nordamerika-Handelsabkommen vor

Die USA bereiten sich auf eine Neuverhandlung ihres größten Freihandelsabkommens vor - das Abkommen zwischen den USA sowie Mexiko und Kanada. Das Büro des US-Handelsbeauftragten wird dazu in Kürze mit öffentlichen Konsultationen beginnen. Gemäß dem Gesetz von 2020, mit dem das jetzt gültige Handelsabkommen eingeführt wurde, muss das bis zum 4. Oktober geschehen. Ein Aufruf an Unternehmen und Gewerkschaften um Stellungnahme könnte bereits in dieser Woche veröffentlicht werden, sagen Insider der US-Administration.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 15:47 ET (19:47 GMT)