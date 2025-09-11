Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Montagabend verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Verizon gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 43,82 USD.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,82 USD. In der Spitze büßte die Verizon-Aktie bis auf 43,78 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,05 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 938.409 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 7,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2025 (37,59 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 14,22 Prozent wieder erreichen.

Verizon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 34,50 Mrd. USD gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Verizon am 21.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Verizon im Jahr 2025 4,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

