E.ON-Aktie wenig bewegt: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft
E.ON verkauft sein Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik an ein Tochterunternehmen des in Prag ansässigen Energiekonzerns CEZ.
Werte in diesem Artikel
Eine entsprechende Vereinbarung, die die Übernahme von Gas Distribution an GasNet vorsieht, wurde jetzt unterzeichnet, wie der deutsche Energiekonzern E.ON aus Essen mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.
Gas Distribution betreibt ein regionales Gasleitungsnetz von 4.600 Kilometern Länge mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter.
Die E.ON-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,10 Prozent tiefer bei 14,91 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf CEZ AS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CEZ AS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CEZ AS News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, E.ON
Nachrichten zu E.ON SE
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|EON SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.08.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|EON SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.06.2024
|EON SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.2023
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.2021
|EON SE Underweight
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen