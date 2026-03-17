Verluste in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

NASDAQ Composite im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Freitag schlussendlich

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 2,01 Prozent auf 21.647,61 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,459 Prozent auf 21.989,33 Punkte an der Kurstafel, nach 22.090,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.522,75 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.997,09 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 3,10 Prozent. Vor einem Monat, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.886,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 23.307,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17.691,63 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,83 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.522,75 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Donegal Group B (+ 17,41 Prozent auf 17,87 USD), Dorel Industries (+ 4,14 Prozent auf 1,20 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,79 Prozent auf 5,16 USD), Exponent (+ 2,47 Prozent auf 66,76 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,21 Prozent auf 7,87 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Geospace Technologies (-9,85 Prozent auf 10,85 USD), Cogent Communications (-9,84 Prozent auf 18,05 USD), Ultra Clean (-7,92 Prozent auf 57,67 USD), InterDigital (-7,63 Prozent auf 325,69 USD) und Nissan Motor (-7,12 Prozent auf 2,16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Comcast-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 119.204.898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,81 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net